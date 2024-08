Final Fantasy 16 è in arrivo su Xbox Series X|S l’annuncio sarebbe vicino

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 15 agosto 2024) Square Enix ha intenzione di annunciare a breve l’di16 anche suXS, mettendo di conseguenza fine all’esclusività console di PS5, stando ad un nuovo rumor. A condividere questa nuova indiscrezione è stato nello specifico l’insider NateDrake sul forum ResetEra, dove ha affermato con un nuovo post che in quel del publisher giapponese annunceranno presto l’approccio totale al multipiattaforma con la sedicesima Fantasiae, portando il gioco anche sulle console di Microsoft e non soltanto su PC. L’insider, che ricordiamo essere decisamente decisamente affidabile in particolar modo quando si parla dell’ecosistema gaming di Microsoft, ha affermato che Square Enix ha intenzione di annunciare presto l’di16 anche suX eS.