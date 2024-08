Emergenza cenere dell' Etna chiuso l' aeroporto di Catania

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un Ferragosto di disagi per chi deve partire o atterrare all’di. La società che gestisce lo scalo ha infatti informato i viaggiatori che, a causa, l’saràalmeno fino alle ore 18 del 15 agosto. “A causa’attività eruttivae contestuale emissione divulcanica in atmosfera – avvisa una nota – la pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta divulcanica sul campo e, pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno al ripristinoe condizioni d’agibilitàe infrastrutture di volo. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 18:00. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi inse non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”.