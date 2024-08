DiVin Mangiando a Tarquinia la gara gastronomica per cuochi non professionisti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Alla sua ottava edizione, ritorna per ilo Etrusco la, promossa dall’associazione, della chef Vittoria Tassoni. Organizzato in collaborazione con il Comune die la Pro loco, nell’ambito del ciclo di appuntamenti con la cucina di eccellenza Degustazioni DiWine sovvenzionato interamente dall’Arsial, il concorso si risvolge agli appassionati della buona tavola,nonche amano stare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, le produzioni a km 0 delle aziende presenti in Tuscia. Il contest si svolgerà sabato 24 agosto all’azienda Vitivinicola Biologica Etruscaia.