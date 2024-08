Allarme degrado nel giardino della scuola Marconi di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Unchenon è. Che diventa “un lago quando piove, con pozzanghere che restano lì per giorni diventando habitat ideale per zanzare, e con senza fissa dimora che lo scelgono per piantarci le tende di notte”. A segnalare la situazione problematica in cui versa il parchetto di fronte alle scuole elementari, in via Laura Bassi, è Fabio, un cittadino che risiede in zona e da anni segnala "la situazione di incuria in cui questoè lasciato. Si sarebbe potuto recuperare anni fa, magari con interventi semplici. Ora è tutto da rifare. E lì giocano i nostri bambini”, spiega. L’ultimo problema riguarda la presenza di un piccolo ‘accampamento’ notturno: “Da una settimana – spiega il cittadino – ogni sera questa persona arriva e monta la sua tenda nel parco.