Alien | Romulus promosso su Rotten Tomatoes

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'embargo sulle recensioni complete diè stato revocato e il revival del franchise di Fede Alvarez ha già un punteggio suè arrivato da poco in sala e già le reazioni (per lo più) positive hanno inondato i social media. Anche se ci sono alcuni verdetti negativi, la maggior parte dei critici è rimasta molto colpita dal revival di Fede Alvarez, che è stato giudicato come un ritorno alle origini per il franchise di lunga durata dopo diversi episodi deludenti/divisi. Con 95 recensioni contate finora,è ora certificato "fresco" all'80% su. "Onorando i suoi predecessori da incubo e allo stesso tempo riempiendo il petto di nuovi spaventi,inietta un po' di sangue fresco in uno