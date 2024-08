Raggirato con le false promesse di guadagni importanti con il trading on line

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) PIOMBINO –con ledicon ilon. Gli uomini del commissariato di Piombino, nei giorni scorsi, hanno denunciato un uomo ed una donna, di 45 e 47 anni, non residenti nel territorio comunale, per il reato di riciclaggio di denaro. Le indagini sono scattate all’indomani della presentazione di una denuncia da parte di un piombinese che, incuriosito da una pubblicità dion-particolarmente attrattiva, prendeva contatti con un’operatrice della società, cominciando a versare del denaro a titolo di investimenti. Lo stesso è stato poi indotto a scaricare delle applicazioni dalle quali avrebbe potuto comprare bitcoin e spinto a fare sempre più versamenti di denaro per sbloccare l’operatività degli investimenti effettuati, per un totale di quasi 5mila euro.