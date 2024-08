Parona spedizione punitiva contro un 24enne di Pioltello | rintracciato e denunciato uno degli aggressori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Pavia), 14 agosto 2024 – Avevano accerchiato un ragazzo di 24 anni diprendendolo a calci e pugni e colpendolo più volte con un bastone per portargli via 250 euro in contanti e due tessere bancomat. I fatti si sono verificati l’8 agosto alla stazione ferroviaria didove il ragazzo era stato soccorso e trasportato in codice giallo con un'ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia. A distanza di meno di una settimana è stato identificato eunincensurato, M.A.M.A. che risulta senza fissa dimora. Dovrà rispondere di rapina aggravata. Al giovane i militari di Mortara sono arrivati esaminando i filmati del sistema di videosorveglianza comunale.