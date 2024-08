NXT 13 08 2024 Redenzione completata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Bentornati Bro di Zona Wrestling, lo show apre col consueto recap di quanto accaduto nella precedente puntata speciale di NXT, nel backstage appare proprio uno dei protagonisti di The Great American Bash, un Wes Lee poco loquace che sfugge dall’intervistatrice Sarah Shreiber, alla quale Ethan Page ruba presto il microfono celebrando il ritorno su USA Network e si dirige verso il ring Promo: Il campione NXT si incensa per aver mantenuto il titolo settimana scorsa dall’assalto di Oro Mensah, è All Ego per una ragione, nessuno potrà strappargli la cintura, né Wes, né Trick e neanche Pete, anche con tutte le ossa delle dita dislocate non mollerà la presa sul suo titolo, perché non siamo più a NXT ma a N-X-MEmusica del poeta e appare Joe Hendry, ormai affinché lui faccia la sua comparsa non è più necessario nemmeno nominarlo.