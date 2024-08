Miss Italia? Adesso è in camicia che cosa cambia e perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)look: il costume da bagno èantica, preistorica ma soprattutto pre-MeToo,la solfa èta: la reginetta di bellezza si presenta sul palco vestita (quasi) come un'impiegata o un'avvocatessa. Camicetta e shorts. Fa un certo effetto e sta creando dibattito la rivoluzione del concorso che ora non va più in tv ma visse anni gloriosi grazie al patron Enzo Mirigliani e alla figlia Patrizia, che mette anima e corpo in questa manifestazione negli anni (ingiustamente) bistrattatata. Oggiha un nuovo dress code: nel corso dell'elezione diRoma 2024, il costume ha lasciato spazio a pantaloncini corti e camicetta bianca. Un oufit indossato per la prima volta dalla vincitrice Beatrice Mazzoni. La novità sta dividendo: c'è chi pensa sia una scelta eccessivamente pudica, chi invece apprezza questa svolta sobria, che “protegge” il corpo delle donne.