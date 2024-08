L’ansia da infertilità maschile sta generando nuovi prodotti e trend di mercato

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La fertilitàè al centro didi, dopo che vari studi hanno esaminato un calo nel numero di spermatozoi umani. Uno studio pubblicato nel maggio 2023 sulla rivista scientifica Toxicological Sciences ha trovato microplastiche in ogni testicolo umano esaminato,preoccupazione, e anche altri studi hanno rivelato, come riporta Business of Fashion, che il numero di spermatozoi nel mondo si è dimezzato negli ultimi 50 anni, anche se ulteriori studi contestano questi risultati. Vi raccomandiamo Fragile fertility: cosa sta succedendo agli spermatozoi? I conti non tornano Il numero di spermatozoi negli uomini occidentali è diminuito nel giro di poco meno di 40 anni.