Inter piace sempre Gudmundsson Arnautovic agenti in Liguria

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Albert, ad un passo dalla Fiorentina, rischia di saltare del tutto. Il Genoa, nel frattempo, continua a cercare un attaccante di peso come suo sostituto. E l’guarda con attenzione. CONTATTO – Continua senza sosta la ricerca di un nuovo attaccante per il Genoa. Allo stesso tempo il futuro di Albert Guðmundsson èpiù lontano da Genova e dai colori rosso blu. Nella giornata di oggi, come appreso dai colleghi di Firenze Viola, glidi Marko Arnautovi? sono stati avvistati proprio nel capoluogo ligure. Summit dedicato a una prima chiacchieratalocutoria, per poi provare ad affondare il colpo e portare l’attaccante austriaco a Genova. Con questa eventuale trattativa che potrebbe nascere nei prossimi giorni, il mancato accordo con la Fiorentina e Guðmundsson ha permesso all’di farsi nuovamente sotto per l’attaccante islandese.