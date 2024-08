Incendio oggi a Cesenatico | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – La colonna di fumo che questa mattina intorno alle 8 si è alzata al cielo della frazione di Sala di, in via Fossalta, è stata notata a chilometri di distanza, anche dai vacanzieri che si dirigevano verso la riviera per trascorrere il Ferragosto in spiaggia, creando apprensione e inducendo a contattare le forze dell'ordine per segnalare la situazione. L'ha avviluppato una serie di mezzi agricoli posteggiati in un'area attigua all'azienda Tecnosonda. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A sedare le fiamme sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco coadiuvate dai carabinieri e dalla polizia locale. Le cause che hanno generato il rogo sono ancora al vaglio.