Da Mahmood a Geolier e Tananai | grandi nomi al Radio Zeta Future hits live

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo il successo della prima data della 3ª edizione del2024 di, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 31 maggio scorso, il Festival della Generazioneritorna il 4 settembre nell'incantevole Arena di Verona. Vi sveliamo gli ultimiche si aggiungono alla line up di Verona. Sul palco dell'Arena si esibiranno anche, Annalisa,, The Kolors, Rose Villain, Elodie, ComaCose, Alfa. E non solo perché ci saranno: ALESSANDRA AMOROSO, ALEX WYSE, ANGELINA MANGO, ANNA, ARTIE 5IVE, BENJI & FEDE, BIGMAMA, BNKR44, BRESH, CLARA, DISS GACHA, DITONELLAPIAGA, ELE A, EMMA, FRED DE PALMA, GAIA, HOLDEN, ICY SUBZERO, JVLI, LDA, LEO GASSMANN, LEON FAUN, NASKA, OLLY, PETIT, RHOVE, ROCCO HUNT, SARAH, SIXPM, TONY EFFE. e tante altre sorprese!