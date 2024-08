Cesenatico sacro e profano La rustida dei pescatori apre i festeggiamenti Domani la processione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Acome tradizione il Ferragosto inizia la vigilia con la grande "dei". E’ una manifestazione molto seguita dai turisti e particolarmente sentita dai residenti, in quanto abbina la possibilità di gustare squisite ricette marinare a base di pesce fresco a prezzi popolari e contestualmente fare beneficenza. Ciò è reso possibile dal permesso eccezionale ottenuto dal Ministero, da parte degli organizzatori della cooperativa Casa del Pescatore di, che ha dato il via libera all’attività di quattro pescherecci per un giorno, nel periodo di fermo pesca. A rendere speciale ed unica la manifestazione che ogni anno consente di aiutare persone bisognose, è il fatto che i piatti a base di pesce vengono cucinati e serviti daie dai loro familiari, proprio nel luogo dove tutti i giorni sbarcano il pescato.