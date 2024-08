A Bologna le Cucine Popolari non vanno in ferie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - Non solo aperte per le, ma lavoro a pieno ritmo per ledialla ricerca di volontari dell'ultima ora anche loro intenzionati a non andare in vacanza e a rimboccarsi le maniche. Un esercito di 300 cuochi, camerieri e addetti vari che ogni giorno si impegnano a dare una mano ai fornelli, in grado di somministrare ben 600 pasti a persone in difficoltà, povere e sole nelle 4in 4 differenti quartieri della città, dal Battiferro a san Donato, da via Berti a Via Emilia Levante al Savena.