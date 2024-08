Sub scomparso trovato morto nel Trapanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) È statoin mare dai vigili del fuoco a 147 metri di profondità, di fronte al Villaggio Calampiso di San Vito Lo Capo, nel, il corpo di Raffaele Assin, 67 anni. L’uomo, milanese, trapiantato a Makari, era un sub esperto e appassionato di immersioni. Era uscito qualche giorno fa in mare per un’immersione, facendo perdere le sue tracce. L’allarme è scattato nel pomeriggio dell’8 agosto, quando il gommone di Assin era stato notato senza nessuno a bordo e nessuna traccia del sub. Immediatamente sono state avviate le ricerche, con l’impiego della Guardia Costiera. Ieri il ritrovamento. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, Assin era un sub esperto che conosceva bene il tratto di mare, parte della Riserva dello Zingaro, in cui si era immerso. Tutte le mattine, ha raccontato chi lo conosceva bene, era solito uscire con il gommone per poi immergersi nel mare.