Serie A pronta al via l’Inter di un altro pianeta e tutte le squadre ancora incomplete

(Di martedì 13 agosto 2024) Sabato 17 ottobre i campioni uscenti delinaugureranno laA a Genova contro i grifoni. A quattro giorni dall’inizio e a 18 giorni dalla fine del calciomercato la gran parte dellesono, bloccate(vedi Napoli) dalle difficoltà di esportazione: se gli inglesi non spendono, e con loro il Psg e gli arabi, non si vende e non vendendo non si compra. Inzaghi parte dieci miglia avanti inche ha dominato la scorsa stagione sembrapiù forte. Ha mantenuto l’intelaiatura della squadra aggiungendo due svincolati di lusso, Taremi e Zielinski, che la rendonopiù competitiva. Il rischio è che il campionato si trasformi in una passeggiata per quanto concerne lo scudetto e che tutto si riduca alla lotta per i piazzamenti nelle coppe e per la lotta per la salvezza.