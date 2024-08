Riaperta al traffico Via Collelongo Procedono spediti i lavori nei due sottopassi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) L'Aquila - Una settimana cruciale per gli interventi sulla viabilità cittadina ad Avezzano, fraconclusi, quelli in corso e altri che partiranno. In primis, l’Amministrazione comunale informa che da oggi, 13 agosto, è stataalVia, strada che era stata chiusa per consentire una parte deidi messa in sicurezza del sottopasso di Via L’Aquila. La decisione è stata adottata, con apposita ordinanza, dal Dirigente dell’Ufficio tecnico, architetto Antonio Ferreti, il quale, dopo un sopralluogo, constatata la fine del primo step di, ha ordinato la riapertura della strada, importante snodo sia est-ovest, ma conseguentemente anche nord-sud della città. Una riapertura, quindi, che andrà a facilitare la circolazione in costanza della chiusura dei dueinteressati daidi adeguamento e riqualificazione sismico-strutturale.