Ponte di Ferragosto | ecco i servizi che restano aperti nelle strutture Asl della provincia di Arezzo

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Il 16 agosto la sede del Distretto di via Curtatone, la UFSMIA ed iConsultoriali resteranno chiusi. Quindi il 16 agosto tutti iafferenti al Distretto, ad eccezioneUFSMIA ed il Consultorio, saranno regolarmentee operativi. Per quanto riguarda l’ospedale San Donato nella giornata del 16 agosto farmacia e front office per ritiro referti sono. Ospedale del Valdarno Nella giornata di venerdì 16 Agosto iospedalieri si svolgeranno regolarmente ad eccezione dei seguenti che rimarranno chiusi: - Ambulatorio Otorinolaringoiatria - Ambulatorio Oculistico - Ufficio Cartelle Cliniche Inoltre che sabato 17 Agosto le attività presso i Poliambulatori 1 del presidio ospedaliero La Gruccia termineranno alle ore 10.00.