Pisa e diritti tv Non solo Dazn c' è anche Sky e Amazon Prime all' orizzonte

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 - Oltre apotrebbe tornare Sky e, da quest’anno, potrebbe esserci una novità: spuntacome nuova piattaforma. LE NOVITA' DELLE PROSSIME ORE - È quanto annunciato dalla Lega B dopo l’assemblea, nella quale si è parlato di un importante brand internazionale. Tutto conduce al colosso statunitense, ma fino alla firma è ancora presto per giungere a conclusioni. Nel mentre,Sky è proiettata verso il sì. Non: a prezzi più bassi rispetto al precedente triennio. Il bando è stato fissato: si parla di 13milioni, che il prodotto lo prenda uno o l’altro, o entrambi. Ora le squadre di B possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, si rischiava un danno economico non indifferente, in caso di mancata vendita dei. Quest’anno potrebbe esserci la svolta.