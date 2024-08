Piano osservato speciale Botte e rapina a fidanzati Caccia agli aggressori | La risposta sarà forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) "L’integrazione non si ottiene facilmente e raggiunge spesso risultati ottimali laddove ci sono persone che non si prestano alla criminalità. Quando invece ci si trova davanti, al contrario, a soggetti che fanno dell’attività criminale la loro ragione di vita non è possibile attivare alcun progetto o percorso di integrazione. L’amministrazione comunale, in tal senso, e gli enti con cui collabora non può fare miracoli partendo da questo presupposto. Molto importante l’opera dei Salesiani". Giovanni Zinni è il vicesindaco della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Silvetti, ma è soprattutto l’assessore con alcune deleghe molto delicate, tra cui la sicurezza e la polizia locale. Proprio in tema di vigili urbani lo stesso Zinni fornisce alcune notizie legate alle nuove assunzioni di personale e al sistema di videosorveglianza.