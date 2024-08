Occlusione intestinale scambiata per banale indigestione | Francesca muore in vacanza col marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Si chiamavaColombo, la donna di 62 anni che è morta nella giornata di venerdì 9 agosto all’ospedale Barone Romeo di Patti, un comune che si trova in provincia di Messina.si era recata al pronto soccorso a causa di forti dolori addominali e vomito. Era stata classificata con codice giallo e sottoposta a elettrocardiogramma e analisi del sangue. Le era stata diagnosticata un’e dimessa. La 62enne era poi tornata in ospedale con sintomi peggiorati, tra cui dolore addominale acuto e gonfiore. Erano stati effettuati ulteriori accertamenti, e nella notte era stata decisa un’operazione chirurgica d’urgenza per un‘. Nonostante l’intervento, è deceduta la mattina successiva, il 10 agosto.Leggi anche: Pattya 21 anni in un incidente.