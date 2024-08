Morgan ai colleghi musicisti | Mi avete abbandonato siete voi i veri cani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) “Mi rivolgo ai miei, dovete sapere che cosa mi sta capitando perché stento a credere che tutta una classe di, cantautori, persone che pensano e che vivono artisticamente, non abbiano un minimo scrupolo e non abbiano la capacità di riflettere su quanto sta succedendo ad un loro simile, un loro amico”. Con queste parole, Marco Castoldi, noto al pubblico come, lancia un appello ai suoidel mondo musicale. L’artista lombardo si trova al centro di una vicenda giudiziaria a seguito delle accuse di stalking mosse dalla sua ex fidanzata, Angelica Schiatti, che ora sono sotto esame dalla procura di Lecco.