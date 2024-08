Metronotte sventano un furto in provincia di Latina | 56enne arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Nella notte scorsa, idella Sezione Radiomobile di Aprilia (LT) sono intervenuti presso un’officina meccanica a seguito di una segnalazione diin atto. Giunti sul posto insieme al personale dell’istituto di vigilanza Securitas, i militari hanno sorpreso due individui all’interno dell’attività. Alla vista dei, i ladri hanno tentato la fuga, ma uno di loro, unresidente ad Aprilia, è stato bloccato e. Arresto e provvedimenti L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato condotto presso gli uffici del Reparto territoriale di Aprilia per le formalità di rito. Successivamente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.