Magra Azzurri al via Inizia l’era Corrado

(Di martedì 13 agosto 2024) La preparazione delè appena partita all’impianto sportivo del "Camaiora" di Santo Stefanoin vista degli impegni in Coppa Italia e nel campionato di Promozione. Un’estate che si presenta all’inizio delle novità e cambiamenti per la società biancazzurra presieduta da Roberto Ferrarini che ha dato inizio al nuovo corso tecnico firmato Marco. Sarà lui infatti il nuovo allenatore chiamato a sostituire Giovanni Putti sulla panchina del sodalizio santostefanese. Per il tecnico dopo la stagione in prima categoria alla Santerenzina e i precedenti trascorsi in Toscana soprattutto nei settori giovanili si tratta di un ritorno in Promozione. Insieme a lui lavorerà un nuovo staff composto dal vice allenatore Alessio Barletti, il preparatore atletico Andrea parlanti, l’allenatore dei portieri Alessandro Natale e il match analist Andrea Amenta.