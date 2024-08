L’incidente in scooter Sauro Scarselli muore a 66 anni | Un uomo dal grande cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Prato, 13 agosto 2024 – Uno schianto tremendo, poi la corsa in ospedale e i tentativi di rianimazione., 66di Prato ma originario di Figline Valdarno, però non ce l’ha fatta, ed è morto nella tardi mattinata di ieri a Careggi.è accaduto poco dopo le 11.45 all’incrocio tra via La Farina e via dei Della Robbia, in zona Campo di Marte, e l’è stato trasportato in codice rosso, dove è morto poco dopo. Secondo la prima ricostruzione,a bordo del motorino (350 di cilindrata) proveniva da via La Farina e si è scontrato con l’auto che sopraggiungeva da via dei Della Robbia. La vittima sarebbe passato al semaforo con il rosso, andando a scontrarsi con la macchina di passaggio. Alla guida della quale c’era un 20enne, rimasto lievemente ferito, mentre a bordo erano presenti altri due giovani passeggeri.