L’angelo custode del cimitero Novantun anni e non sentirli Silvano è l’anima di San Rocco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Pistoia, 13 agosto 2024 – A volte si scoprono persone che in modo silenzioso e disinteressato dedicano un po’ del loro tempo al bene comune, solo per il piacere di farlo. È quello che dafaCipriani, e che ancora all’età di 91continua a fare, nelpistoiese di San, dove ogni mattina, sul presto, armato di vanga e rastrello va a pulire i vialetti fra le tombe. A volte cambia l’acqua ai fiori di quelle meno curate, toglie le foglie secche, fa un po’ di ordine, in quella che, come dice lui, "è la casa di tutti noi". Una considerazione saggia quanto amara, che nasce da una ferita profonda nel cuore diCipriani: la vita 34fa lo ha messo di fronte alla prova terribile della morte di una figlia ventenne.