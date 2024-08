Gravissimo incidente in Mugello | moto contro guard rail 39enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Barberino di(Firenze), 13 agosto 2024 – Ancora un graveciclistico sulle strade del. Si è verificato questa mattina, martedì 13 agosto, intorno alle 7.30 a Barberino di, nella zona del Cornocchio lungo la strada delle Croci di Calenzano. Secondo la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del, distretto di Barberino di, l’uomo alla guida della, un, avrebbe perso illlo del mezzo, impattando in maniera violentail. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le condizioni delciclista sono apparse subito molto gravi, e l’uomo è stato portato all’di Careggi, in codice rosso, con l’elisoccorso Pegaso. N.D.R.