Fiorentina Kouame | Palladino preparato a Parma non sarà facile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) L’attaccante Christian, in un’intervista rilasciata ai canali social della, parla di ciò che si aspetta dalla nuova stagione: “Siamo partiti molto bene e con il cambio dell’allenatore non era. Abbiamo trovato un tecnicoche ci aiuta in tutto, in particolare a capire le cose, e noi facciamo lo stesso per farlo ambientare nella famiglia viola. Stiamo facendo bene durante la preparazione perché anche quando siamo andati in tournèe e abbiamo affrontato squadre inglesi, che sono fisiche e che corrono tanto, abbiamo retto il loro ritmo”. “La prossima partita è contro ile nonperché sono una neo promossa che vorrà dimostrare di essere da Serie A, però anche noi che abbiamo un nuovo allenatore vogliamo farci vedere e dobbiamo farci trovare tutti pronti, dando una mano ai nuovi e al mister”.