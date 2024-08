Ferragosto a Fiumicino vietati i falò sulle spiagge

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – In vista della festività di, il Comune diricorda a tutti i cittadini ed ai visitatori il divieto assoluto di accendere fuochidel nostro territorio, come previsto dall’ordinanza balneare n. 20 del 21 maggio 2024. “Il Comune, insieme alle forze dell’ordine e al personale addetto ai controlli, sarà in prima linea per garantire che le norme vengano rispettate. Non tollereremo alcuna violazione: chiunque non rispetti il divieto sarà sanzionato severamente. Vogliamo chesia una festa per tutti, ma nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza” afferma il sindaco, Mario Baccini. “Al fine di garantire il rispetto dell’ordinanza, abbiamo intensificato i controlli in collaborazione con il personale dell’Area Ambiente, la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato.