Auto investe bambina di 2 anni nel parcheggio dell’ospedale La madre e l’autista ricoverate in stato di choc

(Di martedì 13 agosto 2024) Un tragico incidente ha sconvolto ieri mattina la città di Torino. Unadi 2si trovava in compagnia della, che secondo le prime ricostruzioni stava chiedendo l’elemosina, quando una donna che stava facendo manovra nelSan GiovBosco, non accorgendosi della presenza della piccola, l’ha inavvertitamente investita con la sua. Le condizioni dellasono parse subito disperate. Trasportata immediatamente all’ospedale infantile Regina Margherita a causa delle gravi lesioni causate dall’impatto, la bimba è stata subito soccorsa. Ma nonostante gli sforzi dei medici, che hanno fatto di tutto per salvarle la vita, la piccola è stata colta da due arresti cardiaci nella serata di ieri e da un terzo, che le èfatale, questa mattina.