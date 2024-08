Atalanta la formazione anti-Real si fa quasi da sola | Gasp ha un solo dubbio da sciogliere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Varsavia (Polonia). L’atterraggio è previsto per il primo pomeriggio di martedì (13 agosto), poco prima che alle 16.45 mistererini e due giocatori prendano la parola in conferenza stampa. Di dubbi, comunque, ce ne sono pochi: ladell’Madrid, vuoi per le assenze, vuoi per le certezze granitiche costruite l’anno scorso su cui poggia la rosa, èdel tutto definita, con unda, la probabileSi parte dalla prima certezza, ovvero che tra i pali ci sarà Musso. Poi si vedrà, ha fatto capireerini. Che si può anche leggere come: Carnesecchi sarà titolare. L’argentino però è stato il titolare durante tutta la corsa in Europa League e la conferma era dunque più che doverosa, oltre che automatica.