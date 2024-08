WWE | Ufficiale l’addio di Damon Kemp la conferma sul suo account X

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024), ha annunciato di non essere più sotto contratto con la WWE. Il fratello di Gable Steveson, anche lui scaricato dalla compagnia di Stamford, era stato assoldato nell’agosto del 2021 e sembrava ci fossero le premesse per una bella carriera a NXT: dopo la parentesi Diamond Mine, si è unito ai No Quarter Catch Crew, avendo quindi molto spazio in tv, ma la compagnia ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Scelta sorprendentediha rattristato i fan, che speravano di vederlo affermarsi nella compagnia, e ha sorpreso molti, nel backstage WWE. Ciononostante, l’ex Diamond Mine non si è certo perso d’animo, annunciando di voler lottare ovunque: As of today I am no longer contracted with WWE. I want to wrestle anywhere and everywhere. For bookings/appearances contactmgmt@gmail.