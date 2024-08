Voi non sapete Gianmarco Tamberi la moglie Chiara rompe il silenzio su di lui dopo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ledi Parigi sono andate in archivio con la cerimonia di chiusura dell’11 agosto 2024. Per l’Italia è stata un’edizione da incorniciare: 12 medaglie d’oro, 13 argenti e 15 bronzi, per un totale di 40 medaglie e un piazzamento nella top ten del medagliere. Soddisfatto il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Abbiamo fatto lo stesso di Tokyo, con più ori, più argenti e abbiamo superato la Germania. Siamo molto contenti, non era affatto scontato, soprattutto fino a 4-5 giorni fa, che tutto questo avvenisse”. “Molte medaglie le abbiamo lasciate per strada – ha aggiunto Malagò – qualcuna veramente con grande sfortuna o per accadimenti, altre le abbiamo guadagnate oggettivamente in un modo che per i non addetti ai lavori è sembrato sorprendente”.