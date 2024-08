Tornavano dal mare Nicolas e Aurora 26 e 19 il frontale devastante con la moto | lui morto sul colpo Lei gravissima

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)Bartolini, un giovane di 26 anni residente a Saludecio, ha perso la vita in un incidente inavvenuto a Misano. Alla guida della sua Bmw RR,ha avuto uno scontro fatale che lo ha portato via prematuramente. Nonostante i soccorsi tempestivi, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Misano e Saludecio, doveera molto conosciuto e amato. >> Violentissima esplosione, si scava sotto le macerie: vigili del fuoco al lavoro senza sosta A bordo dellac’era anche una ragazza che è stata sbalzata a causa della violenza dell’urto., questo è il nome della fidanzata, di appena 19 anni, si trova adesso in gravissime condizioni. La giovanissima, anche lei residente a Saludecio, è stata immediatamente trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.