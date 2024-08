Sommer è già ‘magic’ | l’Inter ritrova la sua sicurezza tra i pali – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Yannprotagonista nel pareggio delcontro il Chelsea allo Stamford Bridge. Il portiere svizzero ha salvato il risultato in almeno tre frangenti. IN FORMA –is magic allo Stamford Bridge di Londra. Ieri,ha pareggiato contro il Chelsea di Enzo Maresca, grazie anche ai prodigi del suo portierone svizzero. Due volte su Guiu e stupefacente sulla rovesciata meravigliosa di Nkunku nella ripresa: insomma,è già pronto per l’inizio del campionato. E anche Josep Martinez, il suo primo sostituto e suo futuro erede, è avvisato. Il numero uno dele della Svizzera ha tenuto botta agli attacchi del Chelsea e si è dimostrato anche già in forma nel proverbiale gioco con i piedi: sempre disinvolto, coraggioso e mai agitato sotto pressione.