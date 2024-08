Roma | Ebrima Darboe passa in prestito al Frosinone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Laha reso noto di aver trovato l’accordo con ilper la cessione a titolo temporaneo di: “Approdato allanel 2019, aveva debuttato il 2 maggio 2021, in una trasferta di Serie A contro la Sampdoria, collezionando complessivamente 11 presenze in Prima Squadra. Classe 2001,ha vestito anche le maglie di Lask e Sampdoria, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Il club augura ale migliori fortune per questa nuova avventura”, scrive la società capitolina in un comunicato. La notizia è stata poi confermata dal club ciociaro: “Ilcomunica di aver raggiunto l’accordo con laper l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore. Il centrocampista, classe 2001, arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025”.inalSportFace.