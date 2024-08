Quaranta nuovi posti di lavoro McDonald’s apre le selezioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)di. A metterli a disposizione, sul territorio, è. La catena di fast food aprirà proprio a Cologno un nuovo ristorante ed è alla ricerca di addetti. Lesono già aperte sul sito dell’azienda: questa prima fase servirà per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa colognese del "Job Tour", che si terrà la prima metà di settembre. Si tratta di un evento itinerante di selezione del personale, organizzato per le nuove aperture e le assunzioni del fast food su tutto il territorio italiano. "Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti - spiegano da-.