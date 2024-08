Pidipidi apre la prima grattineria d’Italia | dai pacchetti di coppia fino all’asmr ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Grattini? Sì, grazie. Quante volte abbiamo desiderato ricevere coccole e attenzioni? E quante volte, soprattutto in amicizia, avremmo voluto essere pagati per tutti i “grattini” richiesti? A queste domande oggi c’è una risposta:. Per lavolta in Italia a Roma ha aperto un luogo dove è possibile, previo pagamento, ça va sans dire, usufruire di grattini effettuati da professionisti (sì, a quanto pare esistono). “È un’esperienza terapeutica sensoriale rilassante e innovativa che fornisce il benessere fisico, mentale ed emotivo”, si legge sul sito internet ufficiale. Si parte dal pacchetto intro di grattini della durata di 45 minuti al costo di 39 euro.