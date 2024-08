L’editoriale Cara Schlein a quando una Paola Egonu segretaria del Pd? Suvvia dia l’esempio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’impresa “d’oro” delle meravigliose pallavoliste azzurre, secondo la lente distorta della sinistra di casa nostra, è l’unico episodio sportivo degno di finire negli annali di queste Olimpiadi parigine. Il perché è presto detto: testimonierebbe, grazie al talento die Myriam Sylla (emozionatissime mentre cantavano l’inno di Mameli), il trionfo dell’Italia multietnica e no border. Il Sol dell’avvenire meticcio contro le tesi di Roberto Vannacci, della destra “sangue e suolo” e così via. Il resto delle nostre medaglie olimpiche? È chiaro: la stragrande maggioranza delle vittorie degli atleti con il tricolore sul petto rappresenta, seguendo il ragionamento in voga fra politici ed opinionisti della rive gauche, il passato. Logica semplicemente lunare, siamo tutti d’accordo, ma tale è il livello della propaganda progressista.