Dopo Parigi partono le Olimpiadi della poltrona a Roma | pure il Coni nel mirino del governo

(Di lunedì 12 agosto 2024)come simbolo di sportività e pacificazione? Ma va. Anche il terreno olimpico per ilMeloni è territorio di conquista. La strategia è sempre la stessa, sostituire con il principale intento di occupare. Non importa che l’Italia sportiva da poche ore si possa godere lo straordinario successo nel medagliere che le consegna il nono posto. Ladelpiù ambita di una medaglia Mentre gli atleti si sfidavano nelle ultime gare la prima preoccupazione del ministro dello Sport Andrea Abodi è stata quella di chiarire il futuro delle poltrone, molto più succulente di qualsiasi medaglia di qualsiasi metallo. “Dalle poltrone ci si deve anche alzare”, aveva detto il ministro qualche giorno fa, facendo riferimento al futuro cambio ai vertici del. Come specificato dalla legge, infatti, l’attuale presidente non potrà ricandidarsi per un nuovo mandato.