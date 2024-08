Dive al mare | le loro acconciature più belle da Sophia Loren a Leonie Hanne

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lee il: le foto piùdelle attrici e delle celeb, vengono scattate, spesso, proprio in vacanza. Sul bagnasciuga. Quando anche le star si rilassano, abbandonano rigidità e perfezione (e parrucchieri) per lasciarsi cullare al ritmo dolce della villeggiatura. Così anche icapelli cambiano. I capelli aldellesono come quelli di ognuna di noi: liberi, mossi, scompigliati. Spesso, ancora più belli di sempre. Per assurdo, lontano dal salone, la chioma sembra ritrovare la sua vera identità. Capelli al: allepiacevano spettinatiAt Sea. Così è stata intitolata questa foto iconica, espressione di tempi andati. Era il 1965 e sul volto diera disegnato un grande sorriso.