Di Bella gli effetti avversi e altre amenità

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 12 agosto 2024) A volte mi domando se, per chi ci legge, sia evidente il perché preferiamo trattare argomenti meno mainstream e notizie che altri colleghi spesso evitano e preferiamo concentraci, quando possibile, su segnalazioni che sembrano minori, ma a nostro avviso non lo sono. Oggi parliamo, per l’ennesima volta, di Radio Radio e del dottor Giuseppe di, figlio del già noto Luigi, classe 1941, con specializzazione in otorinolaringoiatra e malattie della bocca, intervistato da Valeria Biotti, giornalista e conduttrice radiofonica, oltre che sociologa che si occupa di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Diritti dei Minori presso l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare. Il video che ci avete segnalato s’intitola: POSSIBILI: COME PREVENIRLI E COSA FARE SE ARRIVANO ? I CONSIGLI DEL DOTT.