Campeggio per la Giostra | una settimana di avventura a cavallo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cinque giorni immersi nel mondo dele delladel Saracino: un’esperienza indimenticabile per bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni. La Scuderia Pan organizza, in occasione dell’edizione del 1 settembre, unspeciale dedicato ai giovani appassionati di cavalli. Da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza full immersion, dormendo in tende posizionate nel giardino recintato della scuderia. Le giornate inizieranno di buon mattino con una colazione sotto il porticato, seguita da attività legate alla cura di pony e cavalli. I giovani allievi saranno coinvolti nel dar da mangiare agli animali e nell’accompagnarli ai paddock. Non solo cavalli: cani, gatti, conigli nani e anatre saranno parte integrante di questa esperienza a contatto con la natura.