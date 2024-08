Borgo S Maria senz’acqua Ma c’è il bypass

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unidraulico per riportare l’acqua nelle case in attesa della sistemazione del guasto. E’ questa la soluzione adottata da Marche Multiservizi alla luce dei disagi che da ormai 6 giorni patiscono numerose famiglie del quartiere. "Al termine dell’intervento degli operatori – scrive Mms – l’acqua sta gradualmente tornando nelle abitazioni coinvolte anche se con cali di pressione o portata. Dalla prima segnalazione degli utenti sono stati messi in campo tutti gli addetti ed i mezzi a disposizione". La zona interessata dal disservizio è quella compresa tra le vie Monte Amiata, Monte Rosa, Monte Vettore e Monte Bianco. "Marche Multiservizi – prosegue la nota – è intervenuta con tutti gli operatori e i mezzi a disposizione dalla prima segnalazione, giunta al numero di Pronto intervento la sera di mercoledì, per individuare il problema ed eseguire l’intervento.