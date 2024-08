Bernardini de Pace siluro al politicamente corretto | Perché devo dire nero?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli italiani sono razzisti? La domanda campeggia nello studio di 4 di sera, il programma di Rete4 in onda lunedì 12 agosto sulla scia delle polemiche sorte dopo l'oro olimpico dell'Italvolley femminile. Un dibattito spinoso, in cui la matrimonialista Annamariadesorprende conduttori e ospiti: "Sono profondamente razzista". Dalle posizioni di Roberto Vannacci e il tweet di Bruno Vespa su Paola Egonu e Myriam Sylla, la polemica è rovente. "Io sono profondamente razzista e discrimino tutti coloro che sono convinti che ilsia la nuova religione", è la provocazione dell'avvocato esperto di diritti di famiglia. "Non riesco a capire questonon si puòla verità? - attaccade- Per me la discriminazione nasce proprio quando si dice una cosa diversa dal reale".