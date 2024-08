Beppe Cormio | Senza Julio Velasco volley più povero e meno felice

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un grande, pescato dadall’Argentina nel lontano 1983, conquista l’oro alla guida dell‘Italfemminile alle Olimpiadi Parigi 2024. Spazzata via la compagine degli Usa con un netto 3-0. Erano gli anni ’80, il periodo d’oro deltargato Latte Tre Valli Jesi, quando uno sconosciutolasciò l’Argentina e arrivò a Jesi in qualità di head coach del roster marchigiano (che si preparava ad affrontare da matricola la serie A2 1983/84). A scoprirlo, nel lontano 1983, un giovanissimo diesse, Made in Jesi, di nome Giuseppe, allora ventottenne, attualmente Direttore Generale di uno dei club più importanti al mondo, la LubeCivitanova. Ebbene sì,, il nome una garanzia.