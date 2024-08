Angelina Jolie a pezzi per il figlio Pax | Ma è stato fortunato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pax-Pitt ha avuto un brutto incidente qualche giorno fa, mentre girava con la bici elettrica. Il giovane èimmediatamente soccorso e portato in ospedale. È già uscito dalla terapia intensiva e ora inizia la fase del recupero e della guarigione, ma a quanto rivela una fonte a Peopleera davvero scioccata e devastata dall’incidente, che avrebbe potuto rivelarsi mortale, in quanto Pax non indossava il casco. Pax-Pitt avrebbe potuto morire: le indiscrezioni della fonte Il ventenne ha corso un enorme pericolo, ma alla fine per fortuna si sta risolvendo tutto nel migliore dei modi. Anche se il recupero sarà lungo, faticoso e difficoltoso. “È in una situazione di disagio e avrà bisogno di ulteriori trattamenti. Tuttavia, èmolto,” ha rivelato la fonte di People. “Avrebbe potuto andare molto peggio, dato che non indossava il casco”.