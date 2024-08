Aggredite e picchiate dal branco | Nessuno ci ha aiutato si chiedevano solo se fossimo donne trans

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Il racconto di A. e G., due ragazzegender del Viterbese, ha messo in luce una grave aggressionefobica avvenuta durante una festa a Castiglione in Teverina, nella notte tra il 10 e l'11 agosto. Le due giovani hanno denunciato l'attacco sui social, spiegando che tutto è iniziato con apprezzamenti da parte di un gruppo di circa dieci ragazzi, il più grande dei quali aveva al massimo vent'anni. La situazione è degenerata rapidamente quando il gruppo ha scoperto che le dueeranogender, trasformando l'interazione in una violenta aggressione fisica. Le vittime hanno mostrato sui social le conseguenze dell'attacco, inclusi lividi sul volto e un dente spezzato. L'aggressione è avvenuta in una piazza piena di gente, senza cheintervenisse per aiutarle.