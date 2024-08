Treno per Orio in fase di preparazione il cantiere di un’opera olimpica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

Bergamo – al Serio. cruciale e all'avanguardia, che consentirà di raggiungere in modo sostenibile l'aeroporto dal capoluogo in soli 10 minuti. E, naturalmente, lo farà alleggerendo la pressione sulle strade intorno allo scalo e diminuendo il traffico su gomma. Il nuovo collegamento ferroviario tra Bergamo e l'Aeroporto di al Serio vedrà la realizzazione di un nuovo tracciato a doppio binario di poco più di 5 chilometri e di una nuova stazione a 4 binari fuori dal Caravaggio. La nuova tratta collegherà con un servizio diretto il centro città e l'aerostazione gestita da Sacbo, nel quadro dello sviluppo delle connessioni degli aeroporti lombardi alla rete ferroviaria come previsto dalla programmazione europea.